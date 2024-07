Seit zwölf Jahren verwöhnt die amerikanische Fastfood-Kette „Subway“ die Klagenfurterinnen und Klagenfurter mit Sandwiches, Salaten, Wraps, Kartoffelchips, American Cookies, Suppen und Getränken. Mittlerweile gibt es zwei Filialen in der Landeshauptstadt – eine in der Völkermarkterstraße, eine weitere in den City Arkaden, sowie seit vier Jahren eine in Villach. Insgesamt 30 Mitarbeiter gehen in den einzelnen Niederlassungen ihrer Arbeit nach. Nun haben die Kärntner Franchisenehmer Sandra Wassermann und Andreas Schellander einen neuen Standort im Visier. Das Objekt der Begierde: die Immobilie in der Kramergasse im Rainerhof, in der bis Ende des Vorjahres die Parfümerie Wolf untergebracht war.