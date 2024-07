Kürzlich eröffnete in der Ebentaler Straße in Klagenfurt, zwischen dem Limitless Dance Studio und Billa Plus, der „Play City Indoor Funpark“ – ein Indoor-Spielplatz für Kinder. „Unser Angebot schließt eine Marktlücke für Kinder in Klagenfurt. Als vierfache Mama weiß ich, wie schwer es sein kann, eine geeignete Location bei schlechtem Wetter oder für die Geburtstagsfeiern unserer Kleinsten zu finden“, sagt Inhaberin Sasa Lima.

Die „Play City“ verfügt über einen Kleinkindbereich mit Bällebad, Schaukelpferden, Bobbycars, Hüpfbällen oder einer Rutsche. Für Kinder ab drei Jahren gibt es eine 3D-Laser-Interaktivitätswand mit 64 verschiedenen Spielen oder eine „Rennstrecke“ für Elektroautos und Elektromotorräder. Ergänzt wird das Angebot durch einen Imbissbereich, wo Hot Dogs, Bratwurst, Currywurst, Käsekrainer oder Pizza zur Wahl stehen.

Angebote und Preise

Für Geburtstagsfeiern können Partypakete gebucht werden, die Eintritt, spezielle Spielsocken, unlimitiert Wasser, verdünnte Säfte und Knabbereien während der Party, ein Geschenk für das Geburtstagskind sowie den Zugang zu den Spielgeräten bis zum Geschäftsschluss umfassen. Zudem werden Spielbetreuungspakete angeboten, bei denen sich die Betreuerinnen in der „Play City“ bis zu zwei Stunden um Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren kümmern, während die Eltern Einkäufe erledigen können.

Die „Play City“ hat Mittwoch, Donnerstag, Sonntag und feiertags von 13 bis 19 Uhr und Freitag und Samstag von 13 bis 20 Uhr geöffnet. Montags und dienstags ist für Gruppen ab zehn Kindern nach Vereinbarung beziehungsweise Reservierung geöffnet. Tagestickets kosten für Ein- bis Dreijährige 8,50 Euro, für Drei- bis 16-Jährige 17 Euro und für erwachsene Begleitpersonen fünf Euro. Der Stundentarif beträgt für diese Gruppen 4,50 Euro, 6,90 Euro beziehungsweise 2,50 Euro. Obligatorisch ist das Tragen von Play-Socken (für 2,50 Euro erhältlich). Kontakt: 0670/352 9 303 oder via E-Mail an office@playcity.at.