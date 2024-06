Die Arbeiten sind abgeschlossen: Am 4. Juli 2024 feiert das Bekleidungsgeschäft „Ernsting’s family“ die Neueröffnung der Filiale in der Pischeldorfer Straße 144 in Klagenfurt. Auf einer Verkaufsfläche von rund 160 Quadratmetern wird eine breite Produktpalette von Wohnaccessoires über aktuelle, ständig wechselnde Mode für Babys, Kinder, Jugendliche und Damen bis hin zu Herrenwäsche angeboten. Das Unternehmen selbst sieht sich als Anlaufpunkt für Mütter, der mit günstigen Preisen punktet.

Anlässlich der Eröffnung gibt es einen Einkaufsrabatt von 20 Prozent auf alle Artikel. Zudem erhalten alle Kunden eine Stempelkarte, die ihnen in den ersten vier Wochen nach der Eröffnung Aktionen garantiert. Je 5 Euro Einkaufswert gibt es einen Stempel, für zehn gesammelte Stempel bekommen Kunden einen Einkaufsrabatt von 20 Prozent auf das Sortiment der Filiale.

Laut „Ernsting’s family“-Gebietsleiterin Anna Hausegger hat das Unternehmen „viele Stammkundinnen, die seit Jahren für sich und ihre Familie bei uns einkaufen. Jedes Jahr wachsen wir beständig weiter. Wir sind stolz, mit unserer neuen Filiale zu diesem Erfolg beizutragen.“

1,385 Milliarden Euro Umsatz

Insgesamt gibt es 1915 „Ernsting’s family“-Filialen in Deutschland und Österreich. Mit 12.260 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in allen Bereichen wurde im Geschäftsjahr 2022/23 ein Jahresumsatz von 1,385 Milliarden Euro erzielt. Den Grundstein für diesen Erfolg legte Kurt Ernsting 1967 mit der Eröffnung des ersten „minipreis“-Geschäftes in der Waschküche seines Elternhauses. Unternehmenssitz ist heute Coesfeld in Westfalen (Deutschland).