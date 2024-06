Bislang ist die Suche leider negativ verlaufen: In der Tarviserstraße in Klagenfurt ist am Montag, dem 10. Mai, Kater Mali entlaufen. Die süße Mietze ist getigert und hat ein weißes Kinn. Kater Mali ist 13 Jahre alt und kastriert.

Ausreißer Mali © Privat

Mali ist laut Auskunft seiner Besitzerin wohlgenährt - aber Fremden gegenüber sehr scheu. Wer den Streuner gesehen hat, möge sich bitte unter der Telefonnummer 0 66 4/736 51369 melden.