6,37 Millionen Menschen waren bei der EU Wahl 2024 in Österreich wahlberechtigt, 73.388 waren es in der Stadt Klagenfurt. Hier alle Ergebnisse der Landeshauptstadt und der Gemeinden von Klagenfurt-Land.

In der Stadt Klagenfurt am Wörthersee waren für die EU Wahl 2024 insgesamt 73.388 Personen wahlberechtigt, um 428 weniger als noch bei der Europawahl 2019. Gewählt werden konnte in insgesamt 147 Wahllokalen. Unter den Wahlberechtigten sind 541 Auslandsösterreicher und 288 Unionsbürger, also wahlberechtigte Angehörige anderer EU-Staaten. Die Listensechste der Neos, Iris Glanzer, kommt aus Klagenfurt. 7189 Wahlkarten wurden ausgestellt.

Im Bezirk Klagenfurt-Land gab es insgesamt 48.046 Wahlberechtigte, gewählt werden konnte in 76 Wahllokalen. Mit plus 470 Wahlberechtigten im Vergleich zu 2019 ist Klagenfurt Land der Kärntner Bezirk mit dem größten Zuwachs. Von den Wahlberechtigten sind 303 Auslandsösterreicher und 514 Unionsbürger. 7165 Wahlkarten wurden ausgestellt.

Rückblick auf die Europawahl 2019

Die Wahlbeteiligung in Klagenfurt lag bei der EU-Wahl 2019 bei 53,4 %. Die Grünen erzielten damals unter den Kärntner Bezirken mit 14,3 % ihr bestes Ergebnis in der Landeshauptstadt, ebenso wie die Neos (10,1 %), die KPÖ (0,8 %) und die 2024 nicht mehr kandidierende Gruppierung Europa (1,4 %). Die ÖVP kam auf 26,6 %, die SPÖ auf 28,9 %. Die FPÖ fuhr mit 17,9 % ihr schlechtestes Resultat ein.

In Klagenfurt-Land gaben 53,8 % der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Die Parteien kamen auf folgende Ergebnisse: ÖVP 29,8 %, SPÖ 29,9 %, FPÖ 19,1 %, Grüne 11,6 %, Neos 8,2 %, KPÖ 0,6 % und Europa 0,9 %.