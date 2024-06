100 Jahre Strandbad sind für die Stadtwerke Klagenfurt ein Grund zum Feiern. Nach der großen Festveranstaltung am 25. Mai findet am kommenden Freitag, 7. Juni, die nächste Veranstaltung statt. Erstmals in der 100-jährigen Geschichte wird das Bad zu einem Freiluftkino mit kostenlosem Eintritt und Popcorn umfunktioniert. Eine Social-Media-Abstimmung vergangene Woche hat den Siegerfilm gekürt: „Bohemian Rhapsody“, ein Film, in dem das Leben von Queen-Frontman Freddie Mercury im Mittelpunkt steht. Einlass zur „Kino-Wiese“ ist um 19.45 Uhr, der Film startet um 20.15 Uhr.

Es steht eine begrenzte Anzahl von Liegestühlen und Sesseln zur Verfügung, weshalb das Prinzip „first come - first serve“ gilt. Decken, Campingsessel oder Badehandtücher zum Sitzen können mitgebracht werden. Getränke sind kostenpflichtig im Gastrobereich erhältlich. Aus Gründen der Sicherheit sind die Stege und auch der Badebereich am Wasser gesperrt. Bei Gewitter oder Starkregen wird die Veranstaltung auf Samstag, 8. Juni verschoben.