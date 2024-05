Angefangen hat beim „Apfelbaum“ alles als „Plattform für Physiotherapie, Sportphysiotherapie und Medizinisches Training. Damals kümmerten sich neun Physiotherapeuten und ein Masseur auf 420 Quadratmeter Fläche um Menschen, die nach Verletzungen oder Operationen behandelt werden mussten. Mittlerweile hat sich in diesem Bereich einiges getan – die Praxis in der Durchlaßstraße 42 hat sich auf 640 Quadratmeter vergrößert, das Team ist auf mittlerweile 16 Physiotherapeuten und einen Masseur angewachsen. Wie gehabt kümmern sich diese um Schmerzlinderung, Wiederherstellung der Funktionalität in Form von medizinischem Training, aber auch um Prävention.

Gesund leben

„Unser Motto heißt: Gesund leben“, erklärt dazu Geschäftsführer Werner Häfele, der von Anfang an dabei ist und die Praxis „Apfelbaum“ mit drei Partnern aus der Taufe gehoben hat. „Nur, wenn wir die Verantwortung für unsere Gesundheit übernehmen und auch ins Handeln kommen, können wir uns zum Positiven verändern“, führt der Maria Saaler zur Angebotserweiterung in den letzten 25 Jahren weiter aus. „Gesundheit basiert auf Ernährung, Bewegung und Mindset“, ergänzt seine Frau Christine Häfele, ebenfalls Geschäftsführerin. „Auf diese drei Säulen ist unser Angebot aufgebaut und abgestimmt.“

„Vor allem eine energiebringende, entzündungshemmende Ernährung ist für die Heilung, Gesunderhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit von essentieller Bedeutung. Dazu bieten wir individuelle Beratung, Kurse und Vorträge von Ernährungsspezialisten an“, sagen die Häfeles