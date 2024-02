Der Bedarf an Betreuungsplätzen für Kinder im Alter zwischen ein und drei Jahren nimmt stetig zu. In Klagenfurt stehen für diese Altersgruppe rund 1000 Plätze in Kindertagesstätten, kurz Kita, zur Verfügung. 115 Kinder werden in städtischen Einrichtungen betreut, der Rest von privaten Trägern (inklusive Kabeg, Kelag etc.).

Die Wartelisten sind lang. Vor diesem Hintergrund haben Stadt und das Hilfswerk im Oktober des Vorjahres eine Vereinbarung zur Schaffung einer Kita in den Räumlichkeiten des Hilfswerks in der 8.-Mai-Straße unterschrieben. Dafür wurden die ehemaligen Räumlichkeiten der Nachmittagsbetreuung, die im Herbst in den 1. Stock wanderte, adaptiert. Die Kosten von rund 400.000 Euro, wurden knapp zur Hälfte, konkret sind es 180.000 Euro, von der Stadt übernommen.

Seit 15. Jänner werden hier zwei Gruppen mit je 15 Kindern betreut. Ihnen steht, neben 308 Quadratmetern im Innenbereich, ein großer Garten zur Verfügung. Die Einrichtung hat von 7 bis 17 Uhr geöffnet.

Großprojekt in Annabichl

Hilfswerk-Präsidentin Elisabeth Scheucher-Pichler hebt die Vorzüge des innerstädtischen Standortes hervor, in dessen Umkreis sich viele Arbeitsplätze befinden. „Eltern wollen ihre Kinder in der Nähe haben.“ Die Gruppengröße würde ein pädagogisch hochwertiges Angebot garantieren. Einmalig sei auch die schnelle Umsetzung des Projekts gewesen.

Die Stadt eröffnet laufend neue Kita-Gruppen. Die Betreuung wird durch städtisches Personal oder durch externe Partner, wie dem Hilfswerk, übernommen. Das nächste Großprojekt ist der Umbau des alten Schulgebäudes in der Dammgasse in Annabichl. „Hier sollen sechs Gruppen einziehen. Wir investieren 2,7 Millionen Euro“, sagt Bildungsreferent Philipp Liesnig (SPÖ). Für 2024 ist eine Million Euro budgetiert, die Arbeiten sollen 2026 abgeschlossen sein.