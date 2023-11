Wie viel kostet es eigentlich, die Toilette aufsuchen? Eine Frage, über die sich nur die wenigsten Gedanken machen. Das Onlineportal betrugstest.com jedoch schon und begab sich für ihren „Toiletten-Index“ auf die Suche nach der teuersten Toilettennutzung.

Bei der Untersuchung von 20 Städten wurden man in Klagenfurt fündig. Mindestens 14,73 Euro muss eine Person im Jahr oder 0,81 Cent pro Spülung bei einem Drei-Liter-Spülkasten zahlen. Somit liegt Klagenfurt knapp fünf Euro über dem Bundesdurchschnitt, der sich auf 9,83 Euro beläuft. Ebenfalls überdurchschnittlich sind die Preise in Graz (13,58 Euro), Klosterneuburg (12,81 Euro), Wien (11,72 Euro) oder Salzburg (11,07 Euro). Am günstigsten spült man in Traun in Oberösterreich für 5,42 Euro im Jahr.

150 Liter am Tag

Der tägliche Wasserbedarf der Klagenfurter beläuft sich laut den Wasserwerken auf rund 150 Liter pro Kopf. Der durchschnittliche Tagesverbrauch liegt bei 24.000 Kubikmeter, an Spitzentagen werden bis zu 31.500 Kubikmeter Wasser verbraucht.