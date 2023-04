Wie wichtig etablierte Hilfsorganisationen sind, die rasch reagieren und gut organisiert Menschen in Not zur Seite stehen, wurde in den letzten Monaten aufgrund der dramatischen Ereignisse in der Ukraine deutlich sichtbar.

Der Verein „Kärntner in Not“ ist eine solche Organisation und wir sind stolz darauf, diese seit vielen Jahren als Partner zu begleiten.

Die Zahl derer, die unsere Hilfe benötigen, ist im Steigen begriffen. Die Auswirkungen der Pandemie und der Inflation sind deutlich spürbar. Umso härter trifft es daher jene, die dann noch einen Schicksalsschlag erleiden.

Ein herzliches Danke daher an alle, die bereitwillig spenden. „Kärntner in Not“ konnte im letzten Jahr 1,67 Millionen Euro an Menschen in Notsituationen ausbezahlen, ein großartiges Engagement.