Kärntner in Not

Fest der Begegnung für Unwetter-Opfer

Der Pfarrverband Ebene Reichenau veranstaltete ein "Fest der Begegnung" im Nockstadl in Reichenau. Der Reinerlös von 3200 Euro wurde für die Unwetteropfer an "Kärntner in Not" gespendet.