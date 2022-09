Das verheerende Unwetter im Gegendtal veranlasste die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BKS Bank zu einer Spendensammelaktion. Hausintern konnten so großartige 10.839 Euro für die betroffenen Menschen gesammelt werden. Um das Engagement der Belegschaft zu würdigen, entschied sich die BKS Bank, diesen Betrag auf 22.000 Euro zu verdoppeln. „Wir bedanken uns bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre große Hilfsbereitschaft“, so Nikolaus Juhàsz, Vorstandsmitglied der BKS Bank.

Die Bank ist seit Beginn Partner der Kleine-Zeitung-Hilfsaktion, seit dem Jahr 2008 stattet sie den Verein als Sponsor aus. Bei der Spendenübergabe in der Zentrale in Klagenfurt mit „Kärntner in Not“-Mitarbeiter Albert Lesjak betonten Juhàsz und Antonia Gössinger die sehr gute Zusammenarbeit zwischen BKS Bank und „Kärntner in Not“.