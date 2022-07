Kärntner in Not

Firma Flex Althofen spendet 5000 Euro für Unwetteropfer

Der Kauf von Losen beim Sommerfest der Firma Flex Althofen brachte 5000 Euro für die Unwetteropfer in Treffen und Arriach. Das Geld wurde an die Kleine-Zeitung-Aktion "Kärntner in Not übergeben.