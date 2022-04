Heute tritt Markus Hirtler alias Ermi-Oma mit "Wei(h)nachten im Altenheim" im Stadtsaal in Spittal an der Drau auf und gastiert morgen 28.4.2022 im KUSS in Wolfsberg. Karten dafür können über Oeticket erworben werden.

Zwei alternde, einst berühmte und begehrte Schauspielerinnen, sollen noch einmal gemeinsam auf die Bühne. Damit würde sich für beide ein Herzenswunsch erfüllen. Doch dummerweise sind sie sich spinnefeind. Das ist die spannende Grundlage für die Komödie "Diva - oder was?", welche das Kulturspektrum Maria Gail im Mai aufführt.

Unter der Regie von Sandra Pascal wird das vierköpfige Ensemble ab dem 6. Mai 2022 neun Mal für eine kurzweilige Auszeit vom Alltag sorgen.

Damit aber nicht genug, wird der Reinerlös des Buffets (frewillige Spenden) an die Kleine-Zeitung-Aktion "Kärntner in Not" gespendet.

Am 14.5.2022 lädt die Freiheitliche Jugend Klagenfurt Stadt und Land zu einem Blue Charity Day in das Cafe Herzig, Neuer Platz 4 in Klagenfurt. Bei Livemusik von "Toni & Alex" können von 11 bis 16 Uhr Kuchen Torten und Frankfurter gegen eine freiwillige Spende konsumiert werden. Der Reinerlös daraus kommt "Kärntner in Not" zugute.