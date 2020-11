„Kärntner in Not“ sammelt heuer auch Spenden für Menschen, die durch die Coronafolgen in finanzielle Not geraten sind.

Die Mieten wurden im Frühjahr gestundet, jetzt müssen diese Rückstände beglichen werden. Das bereitet Personen, die ihre Arbeit und dadurch einen Teil ihres Einkommens verloren haben, große Sorgen, die viele nicht ohne Hilfe bewältigen © (c) Weichselbraun Helmuth

Diese Familie beeindruckt durch Zusammenhalt. Die junge Frau sorgt als Alleinerzieherin für ihr Kind. Trotz Matura hat sie einen Servicejob an einer Tankstelle angenommen. Sie wechselte im Sommer als Kellnerin in eine Konditorei, hatte beschlossen, ihren blinden Vater bei sich aufzunehmen, der nicht mehr in der Lage war, alleine seinen Alltag zu bestreiten. Sie rechnete, die notwendigen Ausgaben für einen Umzug in eine passendere Wohnung stemmen zu können. Doch der zweite Lockdown führte zu großen Einbußen: Ihr Einkommen durch Arbeitslosengeld sank unter 1000 Euro, der Vater, Frühpensionist, hat keinen Anspruch auf Ausgleichszulage und bringt nur 600 Euro Pension ein. Jetzt stehen die Kosten für die Kaution an, ein Küchenblock muss abgelöst werden und einige Möbel und Geräte werden benötigt.

Eine Frau über 70 bezieht Mindestpension mit Ausgleichszulage von knapp über 900 Euro. Ihr Sohn hatte sie immer finanziell unterstützt. Das war in den letzten Jahren dringend nötig, da ihre Miete stark angehoben wurde, seit 24 Jahren lebt sie in einer Genossenschaftswohnung. Trotz Mietbeihilfe bleiben nach Abzug aller Fixkosten gerade 250 Euro für den täglichen Bedarf. Der Sohn ist wegen der Coronamaßnahmen arbeitslos geworden und kann der Mutter nicht mehr helfen. Ihr Konto ist überzogen, Abbuchungsaufträge werden nicht mehr durchgeführt, so ist sie in Zahlungsverzug gekommen und darüber sehr verzweifelt.

Die Delogierung drohte einer jungen Familie. Die 30-jährigen Eltern haben ihre Jobs als Folge des ersten Lockdowns verloren. Anfänglich noch in Kurzarbeit als Kellner, standen plötzlich beide, nachdem der Wirt aufgegeben hatte, mit rund 40 Prozent weniger Einkommen da. Seit der Geburt ihres dreijährigen Kindes ist die Situation der Familie längst sehr angespannt. Denn es kam als Frühchen zur Welt, ist laufend krank, droht zu erblinden, lange Krankenhausaufenthalte waren die Folge. So hat das Paar seine Zahlungsverpflichtungen vernachlässigt. Das führte heuer fast zur Katastrophe, die Delogierung konnte nur mit Hilfszuwendungen abgewendet werden.

Als Reiseverkehrskaufmann arbeitslos, versuchte ein 50-Jähriger mit Aufträgen als Sänger und Entertainer über die Runden zu kommen. Hätte er nicht Freunde, die ihm unter die Arme greifen, und seine betagte Mutter, die von ihrer Pension für ihn etwas abzwackte, wäre es ein finanzielles Desaster.

Ein Familienvater, der erst in einigen Jahren pensionsberechtigt ist, konnte Ehefrau und Kind durch Aufträge in der Musikbranche bisher gut versorgen, schlitterte Corona bedingt in eine Katastrophe. Ohne Anspruch beim AMS verzeichnet er seit März null Einnahmen.

Diese, wie viele andere, Fälle zeigen, wie die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie Menschen mit niedrigen Einkommen, die ständig am finanziellen Abgrund entlang jonglieren, vollends aus der Balance bringen können. Für „Kärntner in Not“ ist es ein großes Anliegen, Schicksale der Covid-Krise in der Spendenaktion zu berücksichtigen. Kennzahl: 1