1,275 Millionen Euro haben die Leser 2019 für „Kärntner in Not“ gespendet. Um rund 25 Prozent mehr als zuvor und ein Auftrag, mit großer Sorgfalt die Spenden nachhaltig und zielgenau gegen die Not wirken zu lassen.

Verwüstungen durch unwetterbedingte Katastrophen haben bei den Lesern enorme Hilfsbereitschaft ausgelöst © BFKdo Spittal

Kaum war der Schlamm aus dem Keller entfernt, kam der Anruf von „Kärntner in Not“. Der Witwe war zwar kein sehr hoher Schaden entstanden, aber mit ihrer kleinen Pension (plus Ausgleichszulage) ist jeder Euro für zusätzliche Ausgaben eine Belastung.