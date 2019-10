KÄRNTNER IN NOT

Rege Teilnahme am Justizlauf © (c) Daniel Raunig

Wenn die Sektion Kärnten der Richtervereinigung zum Justizlauf aufruft, hat Petrus immer eine Freude: auch bei der 16. Auflage der karitativen Laufveranstaltung zugunsten von „Kärntner in Not“ war wieder bestes Laufwetter. 160 Teilnehmer folgten am Samstag der Einladung. Von den ganz Kleinen (Jahrgang 2014) über die Kinderdistanz bis zu den Routiniers über neun Kilometer - der Schnellste spulte die zwei Runden in 29,10 Minuten ab, unter den Teilnehmerinnen gelang dies in 37,53 Minuten - erlebten vor allem die Hobbyläufer Freude und Entspannung für den guten Zweck. In den 15 Jahren zuvor ist die Summe von 42.550 Euro durch Spenden und Sponsoren (u. a. ÖBV) zusammen gekommen.

Mittlerweile haben sich Juristen, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Lauffreunde zu starken Teams formiert („Eca Hofstädter und Keiler Steuerberatung, Laufteam Sonnenhotels Deutschland, Glatzhofer & Matschek, KSV) und drehen jedes Jahr wieder gerne für einen von „Kärntner in Not“ ausgewählten Fall ihre Runden im Keutschacher Seental. Heuer werden die Kinderbetreuungskosten einer Tagesmutter mit der Spende unterstützt, da die Mutter von sehr kleinen Kindern einen Schlaganfall erlitten hat.