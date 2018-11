Bub leidet an schwerer Epilepsie. Ersparnisse der Eltern gehen für Therapien drauf. Ein größeres Auto wird dringend benötigt.

Vinzenz tut sich schwer, aktiv am Leben seiner Familie teilzunehmen © KLZ/Weichselbraun

Vinzenz* liegt in seinem Nest: In einer runden Schaukel, die von seinem Vater an der Decke montiert worden ist. Sie lädt mit langen, abdunkelnden Schals an den Seiten und mit vielen Kissen zum Kuscheln ein. Der Bub bewegt sich nicht, sein Blick geht teilnahmslos ins Leere. Er fiebert – ein grippaler Infekt erschwert ihm dieser Tage zusätzlich sein erst junges von Krankheit gezeichnetes Leben. Die schaukelnden Bewegungen wirken beruhigend.

Seine Eltern Corinna* und Reinhard* sind besorgt. Es steht eine wichtige Untersuchung in einer Spezialklinik bevor. Dafür fahren sie extra nach Deutschland. Dort soll über eine Gehirn-Operation entschieden werden, von der die Zukunft ihres Sohnes abhängt. Vinzenz leidet an einer schweren Form der Epilepsie, hat keine Tiefen- und Raumwahrnehmung, weist autistische Züge auf und ist in seiner motorischen Entwicklung verzögert.

Kein Blickkontakt

Blickkontakt und soziale Interaktionen mit seinen Geschwistern und den Eltern sind kaum möglich. Er spricht nicht. „Zu Ostern hat er einmal herzhaft gelacht“, erinnert sich Reinhard. Von solchen kurzen Momenten zehre man.

Das Laufenlernen war eine Herausforderung für den Burschen. „Die Ärzte machten uns keine großen Hoffnungen“, sagt Corinna. Doch der Bub bewies einen eisernen Willen. Während der Therapie erlernte er neben dem Laufen von kurzen Strecken noch mehr: Auch Trinken oder Essen ist in guten Zeiten mit viel Geduld und Hilfestellung bewältigbar.

So können Sie helfen Wir berichten über die fünf besonders hart vom Schicksal betroffenen Familien, für die wir in der Weihnachtsspendenaktion von "Kärntner in Not" um Ihre Unterstützung bitten. Wollen Sie einem der Fälle helfen, die wir bis Donnerstag täglich vorstellen, ersuchen wir Sie, bei der Einzahlung die jeweilige Kennziffer anzuführen. Dieser Fall hat die Kennziffer 4. Mit Spenden ohne Kennziffer helfen Sie Hunderten anderen Bedürftigen. Spendenkonto

BKS Bank

IBAN: AT10 1700 0001 0033 7401

BIC: BFKKAT2K

BLZ: 17000

„Pumperlgesund kam er zur Welt“, erzählt die Mutter. Doch nur ein halbes Jahr nach seiner Geburt lag Vinzenz auf der Intensivstation – tage- und nächtelang wachten seine Eltern abwechselnd auf einem Klappstuhl neben ihm. Im Bett bemerkte Corinna zuvor beim Stillen ihres Säuglinges etwas Ungewöhnliches, das ihr sofort große Angst bereitete: „Er warf auffallend eigenartig seine kleinen Arme und Hände nach hinten.“ Wie sich später herausstellte, war diese Schauderattacke der erste epileptische Anfall, den Corinna mit ihrem Sohn durchgestanden hat.

Seitdem sind die ganzen Ersparnisse der Familie für alternative Therapien und Medikamente, die das Leben des Sohnes erleichtern könnten, draufgegangen. Zudem besteht ständiger Bedarf an Physio-, Ergo- und Logotherapie. Betreuungskosten durch die Mobile Kinderkrankenpflege fallen an. Die Familie braucht zum Transportieren des neuen Rehabuggys ein größeres Auto. Zu Hause wurde ein Therapieraum eingerichtet. Einen Bewegungstrainer, eine Bungee-Schaukel zur Förderung der Tiefenwahrnehmung und eine Snoozle-Ecke zur Entspannung würden sich die Eltern für ihren Sohn wünschen. Ein behinderten gerechtes Bad wäre ein Traum.

Krämpfe

„Vinzenz nimmt zurzeit eines der schwersten Medikamente gegen Epilepsie ein. Aber damit sind die Krampfanfälle auch nicht weniger geworden“, bedauert Reinhard. Bis zu acht Anfälle durchlebt er jeden Tag mit seinen Eltern und Betreuern. Bis an die 20 laufen laut seiner Eltern im Verborgenen ab. „Ich habe mich bis heute nicht daran gewöhnt“, sagt Corinna. „Jedes Mal wenn Vinzenz krampft, schnürt es mir die Kehle zu.“

Durch die Medikamente befindet sich Vinzenz momentan durchgehend in einem benommenen Zustand, kann nicht mehr gehen und muss gefüttert werden. Ein Rückschlag für die Familie. „Es ist furchtbar ihn so abwesend und hilflos zu erleben“, sagt Corinna, die es geliebt hat, ihrem Sohn beim Schwimmen oder Springen im Trampolin zuzusehen.

Ein Grund, warum die Eltern das Gespräch mit den behandelnden Ärzten gesucht haben. „Wir haben den Eindruck, dass er mit oder ohne Medikamente nicht mehr oder weniger Krampfanfälle hat “, sagt Corinna. „Diese Ruhigstellung ist für uns zwar körperlich eine Entlastung, aber keine Lösung. Wir wollen, dass unser Kind aktiv am Familienleben teilnehmen kann.“

Die alten Medikamente wurden jetzt durch ein anderes von den Ärzten ersetzt. Die Familie hofft auf einen Neustart.

*Name geändert

Alles über "Kärntner in Not" „Kärntner in Not“ ist ein gemeinnütziger Verein, der von der Kleinen Zeitung getragen wird. Die BKS Bank ist von Anfang an Partner, seit 2008 stattet sie den Verein mit einer Fördersumme aus. Partner der Weihnachtsaktion sind Caritas Kärnten, Bürgerservice des Landes Kärnten, Kärntner Kinderrettungswerk, „Rettet das Kind – Kärnten“ und „Hilfe im eigenen Land – Katastrophenhilfe Österreich“. Jede dieser Organisationen betreut einen Fall als „Pate“. Die Zahlscheine liegen den Ausgaben der Kleinen Zeitung am 28. November und am 12. Dezember bei. Steuer sparen. „Kärntner in Not“ ist ein spendenbegünstigter Verein. Spenden werden automatisch dem Finanzamt gemeldet, falls der Spender sein Geburtsdatum und seinen Namen gleichlautend wie im Zentralen Melderegister angibt. Die Spendernamen werden in der Printausgabe und online veröffentlicht.





