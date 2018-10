Im Herbst stellten sich wieder etliche Institutionen, Vereine und Privatpersonen bei "Kärntner in Not" mit Spenden. Das Fisolenfest und der Justizlauf finden bereits seit Jahren zugunsten von "Kärntner in Not" statt.

13. Fisolenfest brachte Rekordspende von 5000 Euro © Ogris

Beim heurigen 13. Fisolenfest in St. Margareten im Rosental lachte die Sonne mit den Besuchern um die Wette. Die selbstgebastelten Anstecker fanden "reißenden" Absatz und somit ist es den vielen, großzügigen Spendern zu verdanken, dass der Aktion "Kärntner in Not" diesmal 5000 Euro von der Trachtengruppe St. Margareten/ Rosental übergeben werden können. Barbara Korenjak, Vizebürgermeister Berngard Wedenig, Obfrau Elisabeth Wutte, Erika Korenjak, Gertrude Artatsch und Bürgermeister Lukas Wolte (am Foto von links) sowie vorne Karin Ogris, Doris Wedenig und Anni Juch freuten sich nicht nur über die Rekordspende, sondern auch über die gelungene Veranstaltung. Seit 2013 wird bei dem Fest im Zeichen der Bohne jährlich "Kärntner in Not" unterstützt. Insgesamt sind bereits 19.500 Euro an hilfsbedürftige Kärntner geflossen.

Anna, Michael und Franz Seebacher übergeben 1700 Euro für "Kärntner in Not" an Susanne Koschier Foto © (c) Dieter Kulmer

Der Klagenfurter Unternehmer Franz Seebacher feierte seinen 60. Geburtstag und die Verleihung des Stadtwappens an seinen Holz- und Sägebetrieb. Bei einem Fest mit Freunden und Familie auf dem 530 Jahre alten Seebacherhof in Viktring fanden sich viele Gäste ein. Seebacher bat um Geldspenden statt Geschenken und übergab mit Sohn Michael und Mutter Anna die Summe von 1700 Euro an Susanne Koschier für „Kärntner in Not“.

Stolze Spende für „Kärntner in Not“: Vereinsobfrau Iris Stromberger überreichte sie symbolisch beim ORF-Frühschoppen an Antonia Gössinger Foto © Schusser

Nicht nur die Gäste kulinarisch verwöhnen, sondern in Not geratenen Menschen helfen, das verbindet der Bauernbackhendl-Verein Längsee-Hochosterwitz alljährlich mit seinem Fest. Die knusprige Speise zog letztes Wochenende Tausende Menschen zu den insgesamt zehn Betrieben in der Gemeinde St. Georgen am Längsee. Beim Auftaktfest am Liesinger-Hof sorgte das althergebrachte „Birkenstockschiaßn“ für viel Spaß und gefüllte Spendenboxen für „Kärntner in Not“, die Kleine-Zeitung-Hilfsaktion. Das Nenngeld erbrachte die Spendensumme von 1350 Euro. Den symbolischen Scheck übergab Vereinsobfrau Iris Stromberger beim sonntägigen ORF-Frühschoppen auf ihrem „Brunnerhof“ an Chefredakteurin Antonia Gössinger, die Einblicke in die Hilfsaktion gab.

Gerhard Angerer (links) und Christian Kohlmayer (rechts) vom Stadtmarketing Villach übergaben die Spende Foto © (c) elisabeth peutz

Konstruktiver Journalismus und lebhafter Diskurs - das sind zwei Grundpfeiler der Kleinen Zeitung. Das Villacher Stadtmarketing unter der Führung von Gerhard Angerer stellt sich nicht nur diesem Diskurs, sondern ruft auch aktiv dazu auf. Bei mehreren Anlässen lud man zu Podiumsdiskussionen, um die in der Stadt brennenden Themen zu behandeln. Unterstützung in Form der Moderation gab es dafür von der Kleinen Zeitung. Weil dabei jedoch auf das Honorar verzichtet wurde, stellten sich Angerer und Christian Kohlmayer vom Stadtmarketing mit einer Spende für „Kärntner in Not“ bei Chefredakteurin Antonia Gössinger, Thomas Cik und Albert Lesjak ein.

Michael Kunz, Geschäftsführer des Flughafens, übergab einen Scheck für Kärntner in Not an Susanne Koschier von der Kleinen Zeitung © Kulmer

Der Flughafen Klagenfurt hat bei seinem diesjährigen Sommerfest für seine 60 Mitarbeiter und deren Familien (rund 140 Besucher zählte die unterhaltsame Veranstaltung) eine Tombola organisiert. Der Reinerlös (aufgestockt vom Management auf 1000 Euro) wurde für "Kärntner in Not" gespendet. Geschäftsführer Michael Kunz hat den Scheck an Susanne Koschier übergeben.