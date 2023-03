Es ist nicht sein erster Krimi. Und auch dieses Mal hat die Rahmenhandlung etwas mit seinen Interessen und Hobbys zu tun. "Dadurch habe ich mir auch viel an Recherche-Arbeit erspart", erzählt Kurt Frischengruber. Mit "Gefrorenes Blut" hat er sich nun also aufs Eis gewagt: Durch seinen Eishockey spielenden Sohn war er mehr als 20 Jahre lang in "irgendeiner ehrenamtlichen Funktion beim EC KAC tätig, wie das engagierte Eltern halt so tun."