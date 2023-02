Ich hätte mir im Leben nie erträumt, für so eine Auszeichnung nominiert zu sein“, sagte Simon Wieland noch bevor er wusste, dass er zum „Lehrling des Jahres 2022“ gekürt werden würde. Der Siebzehnjährige, der im Schlosshotel Velden die Lehre zum Restaurantfachmann absolviert, punktete bei der Jury und erreichte beim Online Voting Spitzenwerte. 36 Lehrlinge waren nominiert, 45.000 Stimmen wurden abgegeben.

Ausschlaggebend war wohl auch die Begeisterung, mit der der Sieger des Landeslehrlingswettbewerbes, der bei der Staatsmeisterschaft eine Goldmedaille holte, seinen Beruf beschrieb. „Die schönste Dienstleistungsbranche, die es gibt“, sagt er über die Hotellerie & Gastronomie, die ihn mit ihrer Vielschichtigkeit so beeindruckte, dass er seinen ursprünglichen Berufswunsch aufgab. Der gebürtige Murauer, der Klavier und in der örtlichen Blasmusikkapelle .... spielte und den musischen Zweig eines Oberstufenrealgymnasiums besuchte, wollte nämlich Musiklehrer werden.