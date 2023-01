Das Miteinander in der Branche lebt die St. Veiter Friseurmeisterin Karin Wagner schon lange. "Ich persönlich mache nicht sehr gerne Hochsteck-Frisuren, deshalb empfehle ich meinen Kundinnen dafür eine Kollegin", nennt die 53-Jährige ein Beispiel. Es sei genug Arbeit für alle da, daher sehe sie keinen Anlass für Konkurrenz oder gar Neid. Aus dieser Überzeugung heraus engagiert sie sich auch schon seit über zehn Jahren in der Landesinnung der Kärntner Friseure. Bisher hat sie im Hintergrund organisatorische Aufgaben übernommen, jetzt tritt sie in die erste Reihe. Denn sie übernahm genau mit 16. Jänner, ihrem Geburtstag, vom bisherigen Landesinnungsmeister Georg Wilhelmer die Funktion.