Wenn in diesen Tagen Kinder und Jugendliche als "Sternsinger" von Haus zu Haus ziehen, dann ist das viel mehr als Brauchtum. "Es ist ein Beitrag zur Verbesserung der Welt", weiß Anneliese Michael (51), die als Projektreferentin für die Dreikönigsaktion der Katholischen Jungschar in Kärnten nicht nur für die Koordination der Aktion, sondern auch für die Verwaltung der Spendengelder zuständig ist. "Rund 500 Sternsinger-Projekte werden jährlich mit den Spenden unterstützt." Heuer sammeln etwa 7000 Sternsinger – Buben und Mädchen meist im Alter zwischen acht und zwölf Jahren – für Hirtenfamilien in Kenia, die aufgrund der Dürre ihre Existenzgrundlage verlieren.