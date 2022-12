Es ist sein 26. und gleichzeitig sein letztes Neujahrskonzert: Seit dem Jahr 1982 ist Reinhold Ambros Mitglied der Wiener Philharmoniker, kommenden September wird er in Pension gehen. Für den Trompeter ist aber noch immer jedes Neujahrskonzert „aufregend. Da muss man hoch konzentriert etwa auf die Übergänge aufpassen und gleichzeitig Leichtigkeit vermitteln“, sagt der 65-Jährige, der bei den Proben mit Franz Welser-Möst gerade „sehr viel Spaß“ hat. Sein allererstes Neujahrskonzert hat übrigens Lorin Maazel dirigiert, besonders gerne erinnert er sich an die Konzerte mit Herbert von Karajan und Carlos Kleiber sowie das erste Konzert mit Nikolaus Harnoncourt: „Das war ganz anders, ganz neu im Klang.“

Ein bisschen Wehmut klingt da durchaus mit, auch wenn Ambros über seinen Abschied sagt: „Der Zeitpunkt ist genau richtig. Ich muss mittlerweile viel mehr üben als früher, um die Lippen geschmeidig zu halten, und die Regenerationsphase dauert auch länger.“ Die Liebe zur Trompete hat er vom Vater, einem Hobbymusiker, der bei der Post-Kapelle in Klagenfurt gespielt hat. Auch Ambros hat sich dort im Alter von 15 Jahren seine ersten Sporen verdient.

Seit damals hat er die Trompete eigentlich nie mehr beiseitegelegt, sogar im Urlaub ist sie immer mit dabei: „Ich spiele dann mit einem Dämpfer, um niemanden zu stören.“ Viele dieser Urlaube führen den Klagenfurter übrigens an den Weißensee, wo er im Sommer wandert und im Winter eisläuft: „Sport ist auch wichtig, um für das Musizieren fit zu bleiben. Es ist halt ein Stressberuf, in dem man auf die Minute genau Höchstleistungen erbringen muss.“

Mit seiner Pensionierung wird Ambros die Trompete deshalb auch zur Seite legen: „Man hat ja gewisse Ansprüche und ich will nicht, dass jemand sagt: ,Schau, wie der Alte spielt, der weiß auch nicht, wann man aufhört‘“, sagt der zweifache Vater lachend. Geplant sind zwei große Reisen nach Hawaii und Neuseeland. Und außerdem liebäugelt Ambros, der 25 Jahre lang am Haydn-Konservatorium in Eisenstadt Trompete unterrichtet hat, mit einem Theologiestudium: „Ich bin ein sehr gläubiger Mensch und mich interessieren die historischen Zusammenhänge sehr.“ Der einjährige Enkel darf sich jedenfalls auf viel „Opa“-Zeit freuen, gemeinsame Ausflüge in den Wienerwald, wo Ambros ein Haus gebaut hat, sind schon eingeplant.

Luka Ljubas

Luka Ljubas © Morrison

Er ist frisch gebackenes Mitglied der Wiener Philharmoniker: Luka Ljubas wurde 2022 in den Verein aufgenommen, nachdem er bereits 2019 das Probespiel für das Wiener Staatsopernorchester gewonnen hat –

damals hat der Stimmführer der ersten Geigen auch gleich das Neujahrskonzert gespielt: „Die heitere Atmosphäre beim Konzert ist einmalig“, erzählt der Kärntner mit kroatisch-japanischen Wurzeln. Im Jahr darauf war pandemiebedingt kein Publikum zugelassen: „Da hat man gemerkt, wie sehr auch dieses Konzert von den Besuchern lebt.“ Der 26-Jährige, dessen Eltern beide Geiger sind, pendelte schon während seiner Schulzeit am Musikgymnasium Viktring an die Musikhochschule Wien. Derzeit ist er dabei, sich das große Opern-Repertoire der Philharmoniker zu erarbeiten: „Man sagt, es dauert sieben Jahre, bis man alles kennt.“

Stefan Haimel

Stefan Haimel © Wiener Philharmoniker

Endlich wieder vor einem vollen Saal“, freut sich

Stefan Haimel – zum Neujahrskonzert im Vorjahr war aufgrund der Pandemie nur eingeschränkt Publikum zugelassen: „Das Neujahrskonzert ist jedes Jahr wieder aufregend schön, aber auch eine große Anspannung. Immerhin schauen Millionen zu“, sagt der Klagenfurter, der im Alter von 21 Jahren das Vorspiel für das Orchester der Wiener Staatsoper gewann. Apropos: Kürzlich hat er an der Gustav-Mahler-Universität einen Orchesterstellen-Workshop gegeben und den Studenten erklärt, wie man sich auf ein Probespiel vorbereitet. Sein Instrument wurde dem 40-Jährigen übrigens in die Wiege gelegt: Vater Franz Haimel war Trompeter im Kärntner Sinfonieorchester, bei ihm erhielt er auch den ersten Unterricht. Haimel lebt mit seiner Frau, der Flötistin Doris Haimel, und den beiden Kindern in Perchtoldsdorf.

Thomas Jöbstl

Thomas Jöbstl © ALEX SCHOELLER

Er war gerade einmal 23 Jahre alt, als er sein erstes Neujahrskonzert gespielt hat, diesmal allerdings pausiert der aus Wolfsberg stammende Hornist. Frei hat der 44-Jährige trotzdem nicht: Am 31. Dezember stehen gleich zwei Aufführungen der „Fledermaus“ in der Wiener Staatsoper auf dem Programm. Der zweifache Vater, dessen Frau Elisabeth ebenfalls Hornistin ist (im Bühnenorchester der Wiener Staatsoper), ist im Alter von 14 Jahren in die Bundeshauptstadt übersiedelt, um dort ein Musikgymnasium zu besuchen. An der Wiener Musikuniversität studierte er bei Roland Berger, dessen Professur für Horn er 2006 als sein Nachfolger übernommen hat. Und weil die Familie gerade in Kärnten Ski fahren ist, wird er sich um Mitternacht die Raketen über Wien alleine anschauen: „Wir wohnen im Zentrum und ich bin froh, wenn es dann bald ruhig wird und ich schlafen gehen kann“, lacht er.

Walter Auer

Walter Auer © Auer

Silvester wird Walter Auer ganz entspannt mit seiner Frau Julia (sie ist Musikpädagogin) und den drei Kindern feiern, am 1. Jänner steht dann die „Fledermaus“ auf dem Programm. Der gebürtige Villacher ist seit 2003 an der Wiener Staatsoper, aber schon zuvor war er in diversen Orchestern angestellt: 1996 gewann er als erster österreichischer Flötist ein Stipendium der Orchesterakademie der Berliner Philharmoniker, Engagements am Staatstheater Kassel, bei der Dresdner Philharmonie und bei der NDR Radiophilharmonie folgten. Noch immer fühlt er sich „sehr privilegiert“, dass er sich als Soloflötist der Wiener Staatsoper und der Wiener Philharmoniker seinen Traum von der Musikkarriere auf höchstem Niveau erfüllen kann. Seit 2021 ist er Ordinarius für das Konzertfach Flöte an der Wiener Musikuniversität. Der 51-Jährige wurde im Dezember mit dem Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst ausgezeichnet.