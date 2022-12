Drei Jubiläen und eine Veränderung – das bringt der Jahresbeginn 2023 für Sandra Venus und den Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds (KWF). Denn der Jahreswechsel läutet für den KWF eine Zeitenwende ein. Seit seiner Gründung vor 30 Jahren bestimmten stets Doppelspitzen den Kurs in der Wirtschaftsförderung. Mit dem Ausscheiden von Langzeitvorstand Erhard Juritsch (65), der in den Ruhestand übertritt, übernimmt die 51-jährige Venus, seit zehn Jahren Vorständin des Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds (KWF), die alleinige Führung des KWF. Gemeinsam mit ihrem Team betont sie.

Die gebürtige Südburgenländerin kam vor 20 Jahren „aus privaten Gründen“ nach Kärnten. Aufgewachsen ist Venus in Dobersdorf, einem 500-Seelen-Ort im Bezirk Jennersdorf an der Grenze zur Steiermark. Ihre Laufbahn im KWF startete sie damals als Projektmanagerin, später leitete sie das „Förderteam“, zwei Drittel der Fördergelder rollten über ihren Tisch. Zehn Jahre später, Anfang 2013, wurde sie zur Vorständin befördert. Zuerst befristet für ein Jahr. „Man wächst mit seiner Rolle“, sagt sie. „Es ist total wichtig, dass einem jemand Funktionen und Fähigkeiten auch zutraut.“

In ihren damaligen Chefs – Hans Schönegger und Juritsch – fand sie diese „Zutrauer“. Eines ist ihr wichtig: „Ich wurde nicht politisch besetzt, sondern bin das wegen meiner Arbeit geworden.“ Nicht aus Kärnten zu sein, habe sich sogar als Vorteil entpuppt: „Ich habe die Personen gar nicht gekannt, es gab stets eine positive Distanz zur Politik.“ Der KWF ist eine politisch unabhängige Fördereinrichtung mit monetärer Nabelschnur in die Landesregierung. Zuständige Referenten dreier Couleur – Blau, Schwarz und Rot – erlebte Venus bereits.

In Wanderschuhen, auf Segelschiffen und am Rennrad hält sich Sandra Venus fit. „Ich bin eine Teamspielerin“, sagt die gebürtige Südburgenländerin © KK

Wo das EU-Recht einen Riegel vorschiebt

Die Arbeit in der Wirtschaftsförderung habe sich grundlegend geändert. Die großen Investitionsprojekte der Anfangszeit gibt es in der Form nicht mehr, das EU-Wettbewerbsrecht schiebt dem einen Riegel vor. An deren Stelle traten kleinteiligere Projekte; Forschungs- und Entwicklungsthemen stehen nun im Vordergrund: „Wir sind Ermöglicher, Moderatoren, Netzwerker“, erklärt Venus. „Früher wären viele in Kärnten gar nicht bereit gewesen, zu kooperieren. Das Mindset in den Unternehmen hat sich aber geändert“, sagt Venus. „Heute zählt Vernetzung vielfach mehr als klassische Förderung.“

Kärnten braucht mehr „Sichtbarkeit“

Vom Wirtschaftsstandort Kärnten ist Venus – naturgemäß – „begeistert“. Allerdings brauche dieser mehr Sichtbarkeit, müsse sich besser verkaufen. Venus, die in Graz Betriebswirtschaft studierte und in der Steiermark bei der dortigen Wirtschaftsförderung und dem Mikroelektronik-Konzern AT&S berufliche Erfahrungen sammelte, setzt auf die enge Verzahnung mit dem größeren Nachbarn: „Wir wachsen mit der Steiermark zusammen.“ Was es aber in Kärnten brauche, sind mehr forschungstreibende Firmen. Wobei: Es gibt Fortschritte. „Vor 20 Jahren hatten wir 150 Unternehmen mit F&E, heute beschäftigen sich 350 mit Forschung und Entwicklung.“

„Ein bisschen Geschwindigkeit ist fein“

Immer wieder zieht es sie zurück ins heimatliche Südburgenland. Dort prägte sie ihr Großvater, ein Hilfsarbeiter, dessen Neugierde sich auf die Enkelin übertrug. Die Eltern, beide gelernte Schneider, führten einen Textilhandelsbetrieb. Am heimatlichen Küchentisch war das Unternehmertum Dauerthema. Zwischenzeitig wollte Venus Tischlerin werden, heute lebt sie ihre kreative Ader beim Kochen aus. Oder sie betätigt sich sportlich – beim Wandern mit ihrem Partner, auf dem Segelschiff oder auf dem Rennrad. „Ein bisschen Geschwindigkeit ist fein“, schmunzelt sie.

Ganz ohne Tempo betreibt sie Yoga, das ihr die nötigen Ruhephasen beschert. „Ich bin Optimistin, sehe das Glas halb voll“, erklärt sie fröhlich. „Ja, auch ich hatte meine Lebenskrisen. Aber ich bin davon überzeugt, dass immer alles für etwas gut ist.“

„Zahlen blenden zu vieles aus“

Sich selbst bezeichnet Venus als Teamspielerin. Und sie sei entscheidungsfreudig. „Aber zuerst mache ich mir ein Bild, lasse andere Meinungen zu.“ Die Zahlenwelt, die Sandra Venus prägte, ist ihr jedenfalls nicht mehr genug: „Zahlen blenden zu vieles aus.“ Die 51-Jährige, die eine Coaching-Ausbildung absolvierte, begleitet Menschen gerne auf deren Weg, aber auch – berufsbedingt – Unternehmen: „Möglichkeiten zur Weiterentwicklung aufzuzeigen, das treibt mich an. Leben ist Veränderung.“