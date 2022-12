"Mich reißt's derzeit herum", sagt die Maria Saalerin Melissa Dermastia zur Begrüßung, als sie ins Café hereinschneit. Man glaubt es ihr sofort, ist doch die sympathische Musikerin in vielen Funktionen unterwegs. Seit 2018 ist sie künstlerische Leiterin des Kärntner Madrigalchores in Klagenfurt, mit dem sie sich auf das 75-Jahr-Jubiläum 2023 freut. Daneben ist sie Lehrbeauftragte für Orgel an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien. Und (noch) Dommusikassistentin in Klagenfurt - doch ab nächstes Jahr ist Melissa Dermastia Grazer Domkapellmeisterin.