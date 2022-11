53Jahre ist Franz-Robert Klingan jung, fast fünf Jahrzehnte davon verbrachte er im Ausland. Doch damit ist seit wenigen Wochen Schluss. Als er noch ein Kind war, zog seine Familie, ansässig in der Gemeinde Lurnfeld, nach München. Klingans Vater war Bauingenieur, er war unter anderem maßgeblich an der Errichtung des Kraftwerks Reißeck beteiligt; später legte er bei Siemens mit den Grundstein für das heutige Infineon-Werk in Villach. Ihn ereilte das Schicksal vieler Spezialisten dieser Zeit: „In Kärnten gab es keine Arbeit mehr für ihn.“