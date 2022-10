"Ich bin Unternehmer geworden, um etwas verändern zu können", sagt Martin Wienerroither, der den "Zug nach vorne" mit Traditionsbewusstsein verknüpft und den Betrieb in dritter Generation so führt, dass sein Großvater, der sich 1937 vom Mondsee kommend als "Bäck vom See" in Pörtschach etabliert hatte, stolz sein könnte. "Als Kind fuhr ich in den 1970er Jahren mit dem Opa abends zu den Hotels, um die Bestellungen für das Frühstück aufzunehmen", erinnert sich der ausgebildete Bäcker und Brotsommelier an die Zeit, als man sich noch mit Semmeln, Bosniaken, Mohnweckerln, Kipferln und fünf bis sechs Sorten Brot begnügte. Heute bietet Wienerroither der Kundschaft 15 bis 16 Sorten Gebäck und zwölf bis 14 Sorten Brot an. Das Torten- und Snack-Sortiment wechselt alle zwei Monate.

Firmengründer Martin Wienerroither in den 1950er Jahren in der Backstube © Privat

Martin Wienerroither, der vor der Lehre die Hotelfachschule besucht, am Arlberg und im Ausland Erfahrung gesammelt und dann mit den Eltern parallel daheim gearbeitet hat, übernahm das Unternehmen mit Bäckerei, Konditorei und Cafe im Jahr 2000 von seinem Vater. Als erste große Herausforderung gelang damals die Umstellung vom Saison- auf den Ganzjahresbetrieb. Dann erweiterte der Firmenchef neben der Produktion das Filialnetz von vier Filialen – neben dem Hauptsitz in Pörtschach - auf mittlerweile 14 Filialen. Auch die Nachfrage ist gestiegen - und zwar derart, dass ein neuer, größerer Standort für die erweiterte Produktion gesucht werden musste. Da in Pörtschach kein geeignetes Gelände verfügbar war, wird Wieneroither ab 2024 in Moosburg backen. Derzeit ist er mit der Planung beschäftigt.

Bekennender Weißbrotesser

"Den Kopf in den Sand stecken ist nicht meins", betont der verheiratete dreifache Vater, der als Mitbegründer der "Brothandwerker" großen Wert auf Qualität legt. Er verwendet weder Fertigmischungen, noch Industrie-Teiglinge, sondern produziert alles von Grund auf selbst und mahlt sein Vollkornmehl in der hauseigenen Mühle. Die restlichen Mehle stammen von der Kärntner Mühle, Milch, Eier, Käse, Getreide, Hadn, Hefe, Sonnenblumenkerne und Kürbiskerne von heimischen Bauern.

"Regional bedeutet für mich, dass ich den Produzenten kenne und weiß, wie es bei ihm aussieht", sagt der "bekennende Weißbrotesser", der gerne auf Studien verweist, die belegen, dass Weißbrot nicht dick mache. Vor allem, wenn wie bei seinem Baguette kein Zucker zugegeben wird. "Unser Baguette-Teig ruht über Nacht im Kühlhaus, so dass die im Mehl natürlich enthaltenen Enzyme genug Zeit haben, die Stärke in Malz umwandeln", erklärt Wienerroither. Er muss es ja wissen, hat er doch direkt an der Quelle, in Frankreich, Kurse zur französischen Backkunst absolviert.

Dem Teig Zeit geben

Man müsse jedem Teig genügend Zeit geben, lautet sein Credo, dann sei auch Weizen gut verträglich. "Wenn der Teig lange Zeit reift, ist er leichter verdaulich". So könne die "Dinkelwurzl", deren Teig erst am nächsten Tag verarbeitet wird, auch von sehr sensiblen Menschen verzehrt werden. Und auch der Geschmack handgemachter Semmeln komme unter anderem daher, dass der Teig von Hand langsamer geformt werde als von einer Maschine, erläutert der sportliche Bäckermeister, der gerne auf Mountainbike und Schi unterwegs ist, mit großer Leidenschaft Eishockey und Golf spielt und regelmäßig im See vor seiner Haustüre schwimmt. Kulinarisch sei er "kein Süßer", esse aber gerne Brioche-Zopf mit Honig zum Frühstück und ansonsten das von ihm kreierte Bauernbrot und sein "Lieblingsbrot" aus hauseigenem Sauerteig, Waldstaudenroggen und Hadn.

Drei Generationen Wienerroither: Elena, Martin, Karin mit Matteo, Martin, Helga und Hannah © Privat

Ein gutes Brot sei eine Woche genießbar, meint der Brothandwerker, der die aktuell hohen Energiekosten und verdoppelten Getreidepreise nur zum kleinen Teil auf das Produkt umlegt. "Wir wollen, dass der Kunde zum leistbaren Preis jeden Tag einkaufen kann. Das soll auch nach dem Neubau der Produktionsstätte, die mit mehr Ofenfläche fast doppelt so groß sein wird wie die jetzige, der Fall sein", betont Wienerroither, der das sichere Gefühl hat, "etwas Sinnvolles" zu tun und mit seiner positiven Lebenseinstellung beeindruckt. "Vielleicht können wir die gegenwärtigen Herausforderungen auch als Chance sehen, das Gute, das unsere Region bietet, wieder besonders wertzuschätzen. Schließlich leben wir im Paradies."