Ein Seehund sitzt unbekümmert auf einem Felsen an der Küste Südafrikas. Um ihn perlt die Gischt, er aber ruht in sich. Das Bild hat all das, was aus einem Foto ein Kunstwerk macht - Tiefenschärfe, Perspektive, klare Proportionen und Konturen. Und dann noch einen kleinen Vermerk daneben, der auch einiges über den Fotografen aussagt: "Selfie".