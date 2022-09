Als Andreas Matthä (59) am Mittwoch in Villach bemerkenswerte Fortschritte in Gesprächen mit dem Hafen Triest auf dem Weg zur Verwirklichung des „Trockenhafens Fürnitz“ verkündete, blieb ein Hinweis nicht aus: Dass er die gute Nachricht – „grünes Licht“ für den Zollfrei-Korridor von Triest zur Kärntner Logistikdrehscheibe unweit von Villach – in seiner Geburtsstadt überbringen durfte.