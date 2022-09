Immer mehr Menschen verzichten bewusst auf tierische Produkte. „In der Altersgruppe der 18- bis 29-Jährigen ernähren sich rund 28 Prozent rein pflanzlich“, sagt Roland Tomaschitz von der Strategieabteilung von Billa. Der 29-Jährige muss es wissen. Denn der in Wien lebende Köttmannsdorfer hat sich seit September 2021 intensiv mit dem Thema befasst. Als Projektleiter für den ersten rein vegangen Supermarkt von Billa, der heute in der Wiener Mariahilfer Straße aufsperrt, entwickelte er mit seinem jungen Team ein komplett neues Store-Konzept, das den Namen Pflanzilla trägt.

Das Projekt steht nicht nur für 2500 vegane Produkte, sondern hat auch einen starken Fokus auf Nachhaltigkeit. Unter anderem gibt es Unverpackt-Stationen und auch eine Presse für die Herstellung von frischem Nuss-Mus. „Wir wollen im Bereich Plant based (Pflanzen basierte Nahrungsmittel) die Nummer eins werden“, betont der Absolvent der Alpen Adria Universität Klagenfurt, der vor seiner Tätigkeit bei Billa drei Jahre lang bei einem Strategie- und Innovationsberater in Berlin gearbeitet hat. Allerdings sei derzeit noch offen, ob es weitere Pflanzilla-Märkte in Österreich geben werde oder Bausteine des Konzeptes in bestehende Supermärkte integriert werden. „Das hängt auch vom Erfolg ab“, sagt Tomaschitz.