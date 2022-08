Alte Möbel und moderne Kunst sind seine lebenslange Leidenschaft. In Klagenfurt zählen der stets schwarz gekleidete Klaus Oberhammer und seine Ehefrau Katharina Gruber zum Stadtbild. Mit ihren Antiquitätenläden und Kunsträumen wechselten sie rund alle eineinhalb Jahre den Standort in der Innenstadt. Mittlerweile ist Oberhammer mit seiner vor zwei Jahren eröffneten "Galerie M" am Alten Platz in Klagenfurt sesshaft geworden. Seine Frau, die schon immer für das Restaurieren zuständig war und nach wie vor ist, betreibt nicht weit entfernt weiterhin ein Altwarengeschäft im Innenhof der Musikschule, in der Nähe des Stadttheaters.