Als der Krieg in der Ukraine ausbrach, stand für den Feldkirchner Sebastian Adami fest: "Ich muss den Menschen helfen." Also stellte er gemeinsam mit Rotaract, dem Jugendclub von Rotary, in kurzer Zeit ein Team zusammen, sammelte Sachspenden und fuhr damit an die ukrainische Grenze. Für diesen selbstlosen Einsatz wurde der 36-Jährige gleich zweimal mit dem Paul Harris Fellow Award, der höchsten Auszeichnung unter den Rotariern, geehrt.