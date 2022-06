In „Der Arzt vom Wörthersee“, Heio von Stetten kam als Pfarrer gerade aus der Kirche, spielte die damals 14-Jährige ihre erste Rolle als „junges Mädchen“. Ihren Text – es war ein einziger Satz – weiß sie nicht mehr, wohl aber, dass sie sich in dem Moment entschieden hat, künftig nie mehr vor, sondern hinter der Kamera zu stehen.

Es folgten Stationen als Set-Runner, Produktionsfahrerin (schon mit L-17-Führerschein), das Studium Wirtschaftsrecht an der WU Wien mit abgeschlossenem Master, erste berufliche Stationen als Firmenkundenbetreuerin in einer Bank und als Konzipientin bei einem Anwalt.

Seit 2019 ist Livia Graf, mittlerweile 32, in der Filmproduktionsfirma ihres Vaters Klaus tätig. Sie ist gekommen, um zu bleiben. „Livia bringt die jungen Gedanken. Ich bin der Schutzschirm“, sagt der Vater. Übergabe? „Ich will kein alter Produzent sein. Aber jetzt bin ich erst 64.“