Ein schwerer Autounfall, der glimpflich verlief, markierte vor elf Jahren einen Wendepunkt im Leben Dietmar Brodels: „Das war der Anlass, über ein paar Dinge in meinem Leben grundsätzlich nachzudenken.“ Bis dahin pendelte er auf der Autobahn jahrelang zwischen Familie in Stuttgart und Arbeitsplatz an der Fachhochschule in Villach. Die Entscheidung, mit seiner späteren Gattin Gabriele – die Hochzeit mit der Mathematikerin wurde am 15. 5. 2015 um 15.15 Uhr gefeiert – die Zelte dauerhaft in Klagenfurt aufzuschlagen, erwies sich als ebenso wegweisend wie Brodels FH-Engagement.