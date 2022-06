Hannes Schalamon (55) als Hansdampf in allen Gassen zu bezeichnen, ist eine glatte Untertreibung: Der Kinderchirurg baute das Kinder-Traumazentrum am LKH Uniklinikum Graz mit auf, er ist seit zehn Jahren Präsident der Fachgesellschaft für Kinderchirurgie sowie gerichtlich beeideter Sachverständiger und Flugarzt für heikle Fälle. An der Meduni Graz war er auch noch acht Jahre lang Studienrektor.