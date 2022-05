Sechs Ladegleise, tonnenschwere Stapler, die riesige Container vom Zug auf Lkw laden oder umgekehrt - das ist das Arbeitsumfeld von Julia Felden. Die 36-Jährige leitet seit 2019 das ÖBB-Terminal Villach Süd in Fürnitz. Nicht nur in ihrem zwölfköpfigen Team, sondern auch in dieser Funktion als Terminalleitung ist sie die einzige Frau. Ein Problem hat sie damit nicht, denn: "Wenn man weiß, was man tut, wird man automatisch ernst genommen. Das ist bei Männern und Frauen mit Führungsaufgaben ganz gleich."