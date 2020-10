Facebook

Schreier war viel unterwegs: „Von Peter Alexanders Haus bis hin zur Hütte auf 3000 Meter war alles dabei.“ © Dietmar Schreier

"Mir wurde das Feuerwehrleben in die Wiege gelegt“, sagt der Klagenfurter Dietmar Schreier. Seit mehr als 40 Jahren ist der 63-Jährige ein Teil des Landesfeuerwehrverbandes Kärnten. Mit 16 Jahren schloss er sich der Feuerwehr St. Ruprecht in Klagenfurt an, seit 1980 ist er als Sachverständiger für Brandschutzfragen und Brandermittlung in ganz Kärnten tätig. Als „letzter Offizier im Dienst des Landes“ geht Schreier im November in die verdiente Pension.