Eine Gruppe junger Kärntner hilft seit Jahren freiwillig in Sambia. Ihr neues Projekt startet nun in der Coronakrise.

© KK/Privat

Die Situation in Sambia war auch ohne Covid-19 schon prekär. Doch die Pandemie hat die Notlage im südlichen Afrika noch verschärft. Zahlreiche Sambesen sind von akutem Hunger bedroht. Doch in der Krise ist Afrika bei vielen Europäern aus dem Bewusstsein gerutscht. Nicht so für eine Gruppe junger Kärntnern. Sie helfen seit Jahren freiwillig mit ihrem Verein „4Zambia“ im zentralsambischen Bezirk Masaiti an der Grenze zum Kongo. „Corona hat den Anstoß gegeben, unsere geplantes Farmprojekt bereits jetzt zu beginnen“, sagt Obmann Philipp Warum. Er ist wie die anderen Mitglieder ehrenamtlich neben dem Studium oder dem Beruf für Sambia im Einsatz. Wie viele seiner 40 Mitstreiter war er selbst als Zivildiener in Sambia im Einsatz und hat das Land ins Herz geschlossen.