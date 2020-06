Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Familie Koitz auf ihrer Wurmfarm © kk

Dass viele Menschen in Zeiten der Corona-Quarantäne begonnen haben, ihr Haus zu renovieren, weiß man mittlerweile. Aber dass so manche auf Insektennahrung umgestiegen sind, hätte man wohl nicht erwartet. Und doch hat Kärntens einzige Wurmfarm – eine von zweien in Österreich – über ihren Online-Shop eine Absatzsteigerung von 20 bis 30 Prozent verzeichnet. Anscheinend bereicherten Blattsalate mit frittierten Mehlwürmern und dergleichen die Quarantäne-Speisekarten. Andreas Koitz (30) und Lisa-Marie Schaden (28) aus Bad St. Leonhard, die am elterlichen Hof von Koitz, auf dem vier Generationen leben, Bio-Mehlwürmer in Lebensmittelqualität erzeugen, freuen sich über den Erfolg ihrer innovativen Eiweißlieferanten. „Während der Corona-Krise hat sich das Bewusstsein der Menschen geschärft, viele suchten nach alternativen Ernährungsquellen“, vermutet Koitz, der die Mehlwürmer geröstet oder gefroren verschickt. 85 Prozent werden im Lebensmittelbereich verwendet, der Rest als Futtermittel.