Melanie Jann (34), bisher in der WK für Gründer zuständig, wechselt in die Chefetage des Arbeitsmarktservice.

AMS-Vize-Chefin Melanie Jann © KK

Trotz ihrer erst 34 Jahre sammelte Melanie Jann bereits jede Menge Berufserfahrung: Neben Schule und Studium arbeitete sie bei Adidas und später als Studienassistentin im Bereich Marketing an der Uni Klagenfurt. Seit zwölf Jahren ist Jann in der Wirtschaftskammer Kärnten beschäftigt. Zuletzt trug sie als Leiterin des Gründer- und Unternehmerservice sowie als Landesgeschäftsführerin der Jungen Wirtschaft viel Verantwortung. Jetzt aber zieht sie einen Schlussstrich, obwohl die Klagenfurterin „gar nicht wegwollte“. Doch die Chance, „als junge Frau etwas zu bewegen“ war wohl zu verlockend: Am Montag tritt Jann die neue Stelle als Vize-Direktorin des Kärntner Arbeitsmarktservice (AMS) an.