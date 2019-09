Facebook

Henry Offner (60) aus Radenthein © Dieter Kulmer

Bei der European Bike Week prallen in ganz Kärnten viele Welten aufeinander: Jung und Alt, Einheimische und Touristen, Harley- und Nicht-Harley-Fahrer. Genau diese bunte Mischung ist es, die jährlich tausende Motorrad-Fans an den Faaker See zieht. Schon seit 30 Jahren auf zwei Rädern unterwegs ist der Radentheiner Henry Offner. Aus einem jungen Motorradfan wurde auch ein Junggebliebener, der es ruhiger angehen will. Seit 2004 ist er stolzer Harleybesitzer. „Ich bekam 2003 einen Schlaganfall, konnte nicht einmal mehr sprechen. Als ich wieder gesund war, merkte ich, dass ich es ruhiger angehen muss. Das Harleyfahren ist etwas Entspannendes und Ruhigeres als mit Sportmaschinen unterwegs zu sein“, erzählt Offner, dessen Gattin Renate ihm 2004 seine erste Harley ans Herz legte. Er kaufte diese sofort und entdeckte die Liebe zum Kult.