Anna Oppelmayer übernimmt im September die Funktion der Landesjugendleitung © Hannes Pacheiner

Im Zeichen des Roten Kreuzes steht Villach in den kommenden Tagen: Von heute bis Sonntag gehen dort das Bundesjugendlager und der Bundesbewerb in Erster Hilfe in Szene. Mit 1200 Kindern, Jugendlichen und deren Betreuern ist die 14. Auflage, die heute um 19.30 Uhr im Congress Center mit der Eröffnungsfeier beginnt und am Sonntag endet, eine Rekordveranstaltung.