Martin Spendel sitzt fast täglich am Klavier © Privat

Der Auftritt des Hausarztes hat den erst vierjährigen Martin Spendel sichtlich beeindruckt. Bei Tag oder Nacht ist der Mann damals am elterlichen Bauernhof in St. Paul im Lavanttal vorbeigekommen, um nach dem herzkranken Vater zu sehen. „Das hat mir so imponiert, dass ich damals schon wusste: Ich will Arzt werden“, sagt Spendel. Fast 60 Jahre später blickt der Erste Oberarzt der Neurochirurgie im Klinikum Klagenfurt auf eine beeindruckende Karriere zurück.