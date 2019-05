Elke Wewerka ist in der Bonsai-Kunst verwurzelt. Derzeit bereitet sie eine internationale Schau in St. Veit vor.

Elke Wewerka: 300 kleine Bäume zuhause. In Friaul wurde sie jetzt Siegerin eines Bonsai-Wettbewerbs © Stephan Schild

Mit ihren kleinen Bäumen hat Elke Wewerka ein ganz große Freude, die sie mit vielen anderen teilt. Die Bonsaifreundin aus Feldkirchen steckt fast ihre gesamte Freizeit in die Kultivierung der Gehölze in Miniaturgröße, die zu 90 Prozent nicht aus Japan kommen, sondern aus der Nähe, und natürlich nicht aus dem Handel sondern aus der Natur. Und mit ihrer Gartenkunst hat sie unlängst auch einen Sieg errungen: Beim Bonsaiwettbewerb in Pordenone in Friaul. Als Preis gab es für die dreifache Mutter einen Wacholder – logischerweise auf Bonsai getrimmt.

