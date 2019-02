Die 29-jährige Moosburgerin Sarah Mertlitz hat den „José Carreras Best Paper Award“ für ihre Arbeit an der Stammzellenforschung erhalten.

Sarah Mertlitz © Privat/KK

Es ist eine große Ehre und ein Fortschritt für unsere Forschungsarbeiten“, erzählt Sarah Mertlitz. Die Moosburgerin ist seit 2015 in der Forschungsabteilung der renommierten Charité in Berlin tätig. Die 29-Jährige, die ihr Doktorat in diesem Jahr beenden wird, hat sich auf die Nebenwirkungen nach Stammzellentransplantationen spezialisiert. Mithilfe des mit 10.000 Euro dotierten „José Carreras Best Paper Award“ will die Kärntnerin weitere Forschungsmaßnahmen finanzieren.