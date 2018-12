Facebook

Fritz Kuchler (links) hat die Firma aufgebaut. Constantin Kuchler führt sie jetzt in die digitale Zukunft © Kuchler

Wenn es an der Feinkosttheke im Lebensmittelhandel um den richtigen Schnitt geht, macht dem Klagenfurter Familienunternehmen S.A.M. Kuchler Electronics GmbH so schnell keiner was vor. Die ebenfalls zur Kuchler Gruppe gehörende Entwicklungsfirma Fritz Kuchler R&D war in den vergangenen 50 Jahren der Innovationsmotor, der dafür gesorgt hat, dass die Firma heute zu den Weltmarktführern zählt, wenn es um die Entwicklung und Herstellung von Lebensmittelschneidemaschinen auf elektronischer Basis geht.

