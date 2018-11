Kärntner des Tages Die "5 Gailtaler" treten nicht klanglos ab

Facebook

Sie werden nicht mehr auf der Bühne, sondern nur privat singen: Kaiser, Mörtl, Karnel, Hohenwarter, Napokoj (von links) © Erhart

Sie klingt keineswegs so krächzend, wie ihr Titel glauben macht: „Da letzte Krahra“, die neueste CD der „5 Gailtaler“ setzt gemeinsam mit einem Liederheft den Schlusspunkt unter eine 42-jährige Sangeskarriere, die als Kärntner Kulturgeschichte in Erinnerung bleiben wird. In dieser Zeit wurden unter Leitung des mehrfach preisgekrönten Volkslied-Bewahrers und ehemaligen Leiters der „Singgemeinschaft Oisternig“, Professor Franz Mörtl (67) viele vergessene Kostbarkeiten entdeckt und auf unvergleichliche Weise neu adaptiert.

