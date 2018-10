Facebook

Carmen Kassekert bringt Schwung in die Kulturszene © Sabrina Öhler

Geht nicht, gibt's nicht“, sagt Carmen Kassekert, die sich mit Leib und Seele dem Poetry Slam verschrieben hat. Und so ist es dem Engagement der Klagenfurterin zu verdanken, dass die „Österreichischen Poetry-Slam-Meisterschaften“ zum ersten Mal in Kärnten über die Bühne gehen (siehe Info). Eine Sensation, schließlich wird dieser Wettbewerb üblicherweise in Wien oder in Innsbruck ausgetragen.