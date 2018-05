Facebook

Die Zahl der Kärntner Drogenopfer nimmt zu © APA/Hochmuth

Es vergeht kein Monat ohne Meldung über einen Drogentoten: Wie die Polizei heute bekannt gab, wurde am Samstag ein Mann in seiner Wohnung im Bezirk Klagenfurt-Land tot aufgefunden. Aufgrund der vorerst unbekannten Todesursache und des Umstandes, dass in der Wohnung geringfügige Suchtmittel und eine unbekannte Substanz vorgefunden wurden, ordnete die Staatsanwaltschaft Klagenfurt eine Obduktion des Leichnams an. Diese ergab als Todesursache eine Suchtmittelvergiftung.